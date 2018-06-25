Fen- Edebiyat Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı

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Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet töreni, AKKM Büyük Salon'da gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul
, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Dekan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul; "1992'de kurulan bir fakülteyiz. Üniversitemizin neredeyse ilk fakültelerinden bir tanesi. Küçük bir çekirdekten, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüyle başlayan serüven şu anda 8 bölüme sahiptir. Bu büyük bir şey çünkü Fen- Edebiyat bütün bölümlerin anası" dedi.