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Gazişehir’de altı isim daha gitti

Gazişehir altı futbolcuyla daha yollar ayrıldı. Üst üste yaşanan vedalar taraftarı yeni transferler için umutlandırdı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Gazişehir’de altı isim daha gitti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir 'te hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon için hedefi Süper Lig olarak belirleyen ve takımın başına genç teknik adam Yalçın Koşukavak'ı getiren kırmızı-siyahlılar yeni kadro yapılanması kapsamında altı futbolcuyla daha yollarını ayırdı. Transfer çalışmalarına başlayan ama şuana kadar herhangi bir oyuncuya imza attıramayan Gazişehir, teknik patron Yalçın Koşukavak'ın raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen pek çok isime veda etti.

TOPLAM SAYI 11 OLDU
GAZIŞEHIR yönetimi teknik kadronun raporu doğrultusunda Adam Stachowiak, Murat Ceylan, Yasin Palaz, Necati Yılmaz, Özgür Özkaya ve Gürcan Gözüm ile yolları ayırdı. Bu hamlelerle kadrosunu önemli ölçüde değiştiren ve Adam Stachowiak, Necati Yılmaz, Özgür Özkaya, Yasin Palaz, Gürcan Gözüm, Murat Ceylan, Pierre Webo, Tugay Kaçar, Sinan Osmanoğlu, Muhammed Himmet Ertürk ve Uğur Akdemir ile birlikte toplam 11 futbolcuyla yollarını ayıran Gazişehir'in bu isimlerin yerini kimlerle dolduracağı merak ediliyor.
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Gazişehir’de altı isim daha gitti
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