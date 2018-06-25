Gazişehir’de altı isim daha gitti

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por Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
'te hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon için hedefi Süper Lig olarak belirleyen ve takımın başına genç teknik adam Yalçın Koşukavak'ı getiren kırmızı-siyahlılar yeni kadro yapılanması kapsamında altı futbolcuyla daha yollarını ayırdı.
Transfer çalışmalarına başlayan ama şuana kadar herhangi bir oyuncuya imza attıramayan Gazişehir, teknik patron Yalçın Koşukavak
'ın raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen pek çok isime veda etti. TOPLAM SAYI 11 OLDU GAZIŞEHIR
yönetimi teknik kadronun raporu doğrultusunda Adam Stachowiak, Murat Ceylan, Yasin Palaz, Necati Yılmaz, Özgür Özkaya ve Gürcan Gözüm
ile yolları ayırdı. Bu hamlelerle kadrosunu önemli ölçüde değiştiren ve Adam Stachowiak, Necati Yılmaz, Özgür Özkaya, Yasin Palaz, Gürcan Gözüm, Murat Ceylan, Pierre Webo, Tugay Kaçar, Sinan Osmanoğlu, Muhammed Himmet Ertürk ve Uğur Akdemir
ile birlikte toplam 11 futbolcuyla yollarını ayıran Gazişehir
'in bu isimlerin yerini kimlerle dolduracağı
merak ediliyor.