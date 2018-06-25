İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan bulvarda iş makinesiyle yapılan elektrik hattı kazısı sırasında doğal gaz borusu patladı. Gaz sızıntısı nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı. Ekiplerin gaz tahliye ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi. ÇÜ kampüsündeki Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda hat çalışması yapan bir elektrik firmasına ait iş makinesi, kazayla doğal gaz borusunun patlamasına neden oldu. Kampüste gaz sızıntısı meydana gelince olay yerine itfaiye ve doğal gaz şirketi ekipleri çağrıldı. Üniversitenin girişine güvenlik amacıyla iş makinesi yerleştirilerek bulvar trafiğe kapatıldı. Ekipler gaz akışını kestikten sonra borunun tamiri için çalışma başlattı. Elektrik firması görevlisi İsmail Dağdelen, doğal gaz şirketinin plandakinden daha geniş alanda çalışma yaptığı için borunun patlayacağını hesap edemediklerini ile sürdü.