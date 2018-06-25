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Loğoğlu’ndan kampa ziyaret

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Loğoğlu’ndan kampa ziyaret
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, 29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Albena kentinde yapılacak U15 Hokey 5S Erkekler ve Bayanlar Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası Ligi müsabakaları öncesi Açık Alan Hokey tesislerinde kamp yapan milli takım oyuncularını ziyaret etti.

BAŞARILI OLACAĞIZ
ANTRENÖR Serkan Şen, 26 Haziran'da sona erecek kampta 12 kadın ve 12 erkek sporcunun bulunduğunu ifade ederek, sporcuların kamp sonrası 29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Albena kentinde yapılacak U-15 Hokey erkekler ve kadınlar Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

SOHBET ETTİ
MILLI takım kafilesi ile bir araya gelen İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Milli Takım idareci ve Antrenörleriyle sohbet ederek, hokey antrenmanını izledi. U15 Yaş Açık Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası müsabakaları öncesinde antrenör ve sporculara başarılar diledi. Ardından sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Loğoğlu’ndan kampa ziyaret
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