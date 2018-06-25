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Melih ABİ: Atıkları dere kenarına atıp sonra yakıyorlar

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Melih ABİ: Atıkları dere kenarına atıp sonra yakıyorlar

'nde, Bahar caddesi atık malzeme doldu.
Bu atıkları yakıp eğleniyorlar.
Çevrede ekili alanlar var.
Rüzgarın etkisiyle ateş buraları yakabilir.
Söndür söndürebilirsen bakalım.
Orayı çöplüğe çevirmek yanlış.
İkinci yanlış da onların yakılması.
Hatta büyük sorumsuzluk.
O atıkları buraya dökenin de, yakanın da aklından şüphe etmek lazım.
Belediye neden müdahale etmiyor?

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Tarsus Damlama'da okul duvarı yıkık

Tarsus'a bağlı Damlama köyü (mahallesi) İlköğretim okulunun duvarı yıkılmış.
Yıkık duvar tehlike saçıyor.
Taşımalı eğitim yüzünden harabeye dönün okulun onarılması bir başka hizmet için değerlendirilmesi isteniyor.
Okşan Çalış, okulun sahiplenilmesini bekliyor.
Onarın şurayı.
Damlama'ya hizmet versin.

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Melih ABİ: Atıkları dere kenarına atıp sonra yakıyorlar
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