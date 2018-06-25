Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

MERSIN'IN
Mut ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Alahan Geçimli Mahallesi Kıravga yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Kocatürk (68) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Mersin
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık görevlileri tarafından Ahmet Kocatürk'ün cansız bedeni araçtan çıkartıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.