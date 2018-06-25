Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu mezunlarını verdi

YAKIN
Doğu Üniversitesi Turizm
ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu yeni mezunlarını verdi.tören Kütüphane Salon 4'te coşkuyla gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tülen Saner, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler törene katıldı. Prof. Dr. Tülen Saner, "Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitim vermeyi kendine ilke edinmiş bir okuldur. İş hayatınızdaki tüm kapıların açılabilmesi için sizlere standartların üzerinde eğitim vermek amacı ile tüm öğretim üyesi arkadaşlarımla birlikte özverili bir şekilde çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.