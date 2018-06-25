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Üç imza birden atıldı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Üç imza birden atıldı
BÖLGESEL Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyonluk hedefleyen Arsuz Karaağaçspor, Mehmet Karakeçili, Haşim Ateş ve Samet Dinçer'i transfer etti. Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ile Fenerbahçeli İsmail Köybaşı'nın yetiştiği kulüp olan Arsuz Karaağaçspor'da hedef yeni sezonda hedef 3. Lig'e yükselmek.
TEKNIK direktör Mehmet Çetin ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalamasının ardından transferlere hız veren Karaağaçspor, geçen sezon Kartalspor forması giyen stoper Mehmet Karakeçili, 68 Aksarayspor'dan orta saha oyuncusu Haşim Ateş, Çarşambaspor'dan kaleci Samet Dinçer ile birer yıllık sözleşme imzaladı.
HEDEFLERININ 3. Lig olduğunu belirten kulüp başkanı Nevzat İnan, "Camiamızın desteğiyle başarıyı hedeflemekteyiz. Teknik heyetimizin verdiği raporlar doğrultusunda iç transferde 6 futbolcumuz ile prensipte anlaştık. Bu futbolcularımızla da önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağız. Dış transferde 4 futbolcuyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.
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Üç imza birden atıldı
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