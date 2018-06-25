Vali Mahmut Demirtaş, mozaik müzesini inceledi

ADANA
Valisi Mahmut Demirtaş, Müze Kompleksi içinde oluşturulan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan mozaik müzesinde incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz'un da katılımıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile müze yetkililerinden bilgi alan Vali Demirtaş, eksikliklerin bir an önce tamamlanması için talimat verdi. Müzedeki mozaikleri ve diğer eserleri inceleyen Vali Demirtaş, Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük müzesi olan Adana
Müze Kompleksi'nin, AB Bakanı Ömer Çelik'in katkısıyla kente kazandırılmasından dolayı, devlet yetkilileri ile hükümete ve emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ettiğini belirtti.