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Vali Mahmut Demirtaş, mozaik müzesini inceledi Gazişehir Gaziantep altı futbolcuyla daha yollar ayrıldı. Üst üste yaşanan vedalar taraftarı yeni transferler için umutlandırdı

Giriş Tarihi: 25.6.2018