Yağmurda ıslanan köpek yavrularını sokakta bırakmadılar

Kadirli ilçesinde anneleri tarafından terk edildiği tahmin edilen yağmurda ıslanmış 10 köpek yavrusu bulan aile, hayvanlara sahip çıktı. Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşayan Erkayıran ailesi, 3 gün önce sokakta bulduğu yağmurda ıslanmış 10 köpek yavrusunu evlerine götürdü. Üşüyen hayvanları ısıtan ve yiyecek veren aile üyeleri, evlerinin bahçesine kulübe yaparak köpeklerin bakımını üstlendi.Aile fertlerinden 23 yaşındaki Sinem Erkayıran, yavruları her gün sütle beslediklerini belirterek "Annem ve babamla köpekleri evimize getirdik. Bahçemizde onlara sıcak ve güzel bir barınak yaptık. Günlük süt ve su veriyoruz. Yavru köpeklerle çok mutluyuz. Onlar ailemizin bir parçası oldu" dedi. Baba Mesut Erkayıran da köpeklerin sokakta kalmalarına gönüllerinin razı gelmediğini vurgulayarak "Onları sahiplendik. 3 günden bu yana bahçemizde yaptığımız barınakta kalıyorlar. Geceleyin sık sık kontrol ediyorum. İşçi emeklisiyim. Günde ortalama 4 veya 5 litre süt veriyoruz. Her ne kadar anne şefkatini onlara yaşatamasak da elimizden geleni yapmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.Anne Pınar Erkayıran ise her yavru gibi köpeklerin de anne şefkatine ihtiyacı olduğuna işaret ederek "Günümüzün çoğunu onlarla geçiriyoruz. Okşuyoruz, seviyoruz, onlarla mutlu oluyoruz. Onlar da bizimle mutlular. İsteyen olursa gönüllü ailelere de verebiliriz." ifadesini kullandı.