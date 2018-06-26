Adanaspor toplanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana
spor yeni sezon için bugün sahaya çıkıyor. Bugün saat 15.00'te ilk antrenmanını Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirecek olan turuncu-beyazlı ekip lige ısınmaya başlayacak. Teknik direktör Cihat Arslan gözetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirecek olan Toros Kaplanı Adana'da 4 gün çalışacak. 30 Haziran Cumartesi günü Bolu'ya gidecek olan Adanaspor, buradaki bir otelin tesislerinde 3 gün hazırlık yaptıktan sonra aynı kentteki başka bir otelde çalışmalarını sürdürecek. Takım kamp süresince yapacağı hazırlık maçları ile zorlu maratona hazırlanacak. Teknik adam Arslan bu süre içerisinde bir çok oyuncunun performansını yakından takip edecek. TAKIM İÇİN VARIZ
Başkan Bayram Akgül ile Adanaspor'un geleceğini en iyi şekilde şekillendirmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Arslan, "Hepimiz takım için varız. Takımın profiline uygun düzeyde oyuncular bakıyoruz. Adanaspor'un zaten bir temeli var. İç transferde birçok oyuncu bizlerle devam edecek önümüzdeki günlerde anlaşma sağlandıkça açıklamalar yapılır" dedi.