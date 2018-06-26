Akıntıya kapılan kişi kayboldu

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merkez Yüreğir
ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir kişinin akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olaya tanık olan üç kişi, ekiplerin gelmesini beklemeden kanala girerek akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların kurtarmaya çalıştığı kişi bir süre sonra suda kayboldu.