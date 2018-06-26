Bu buğdayın kilosu 5 lira

BUGÜN NELER OLDU

Kadirli ilçesinde ekimi neredeyse yok denecek kadar az olan, diğer buğdaylardan besin değeri, mineral ve vitamin bakımından 60 kat daha fazla kaliteli olan karakılçık buğdayı, kilosu 5 liradan satılıyor. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatin Rüştü Özeser, "Sadece genetik sağlamlık değil, vitamin- mineral içeriği, lezzet ve aroma karakılçık buğdayını öne çıkaran özelliklerden. Hem lezzetli hem de besin değeri yüksek" dedi. Üreticiler ise diğer buğdayın rekoltesinin dekarda 600 kiloya kadar çıktığını, karakılçık buğdayının rekoltesinin ise en fazla 300 kilo olduğunu bunun da fiyatın yükselmesinde etki ettiğini söyledi. Üretici Mehmet Tamir, Anadolu'da milli buğdayı olarak bilinen ve diğer buğdaylara oranla hasadı da 25 gün geç yapılan karakılçık buğdayının verim düşüklüğü nedeniyle unutulmaya yüz tuttuğunu, 2 yıldır farklı tarlalarda üretim yapıldığını kaydetti. Üretici Ahmet Yiğit de piyasada ekilen buğdayın kilosunun 95 kuruştan satıldığını belirterek, "Kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz karakılçık buğdayını değirmenimizde un ve bulgur olarak satıyoruz. Talep çok. Diğer buğdaylar 95 kuruştan satılırken Karakılçık buğdayı 5 TL'ye kadar satılıyor. Çünkü lezzeti ve besin değeri nedeniyle rağbet görüyor" dedi.