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Erzin’de korkutan yangın

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Erzin’de korkutan yangın
HATAY'IN Erzin ilçesinde ev eşyası taşıyan seyir halindeki araç otoyolda alev alarak yandı. Araç ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dörtyol'dan Erzin istikametine gitmekte olan Menduh Arslan idaresindeki içerisinde ev eşyası yüklü 31 P 5757 plakalı kapalı kasa pikap TEM otoban yolunda seyir halinde alev alarak yanmaya başladı. Araç sürücüsü yangını fark edince aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yanan araçtan sıçrayan alevler otoyol kenarında bulunan otlara da sıçradı. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Nakliye aracı olarak kullanılan kapalı kasa transit minibüs ve içerisinde yüklü bulunan ev eşyalar kullanılmaz hale geldi.
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Erzin’de korkutan yangın
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