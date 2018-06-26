Gaziantep 10 puan fark attı

AK PARTI Gaziantep
İl Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 63,94 oy veren Gazişehir halkına teşekkür ederek, "Gaziantep de Türkiye gibi kendisine yakışanı yaptı. Reisi Cumhurumuzu bir kez daha seçti. Şükürler olsun, 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenlerin yüzü kara çıktı. Açık ara farkla oy veren Gazianteplilere teşekkür ediyorum. Yine Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde bir destek verdiler. Allah razı olsun" dedi. Gaziantep'te 1 milyon 214 bin 503 seçmen hem cumhurbaşkanını hem de mecliste kendini temsil edecek milletvekilini belirlemek için sandığa gitti. 13'ü cezaevlerinde 11'i seyyar olmak üzere toplam 3 bin 723 sandıkta oy kullanıldı. Seçime katılanların yüzde 51.5'i AK Parti derken, Cumhur İttifakı olan yüzde 63.94 oy çıkararak Türkiye ortalamasının 12 puan üzerine çıktı. Gaziantep AK Parti yönetimi sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından halkla birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Binlerce araç sokağa çıkarak şehirde tur attı. Vatandaşların zafer sevinci gece geç saatlere kadar devam etti. AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, "Reisi Cumhurumuzu bir kez daha cumhurbaşkanı yaptık çok şükür. Seni başkan yaptırmayacağız, diyenlerin yüzünü kara çıktı" dedi. Gaziantep'in yine kendisine yakışanı yaptığını söyleyen Özkeçeci, "Her zaman olduğu gibi yine Türkiye ortalamasının 10-12 puan üstünde oyla AK Parti'yi ve Erdoğan'ı destekledi. Gaziantep her zaman Ak Parti'nin, Reisi'nin arkasında. Ben tüm Gaziantepli hemşerilerimi, teşkilatımı ve milletvekillerimizi kutluyorum ve yeni sistem, Türkiye'mize hayırlı olsun" diye konuştu.