Kadın tuzaklı cinayette tüm sanıklara ceza istendi

Adana
'da besici M.Nuri Delibaş'ı (37) alacak-verecek yüzünden kadın tuzağı kurup, boğanak öldürdükleri öne sürülen 4'ü tutuklu 1 firari, 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Sona gelinen duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada azmettirici olduğu iddia edilen Halil Yiğit, ile olayı gerçekleştiren 2 kişi hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan, 2'si kadın 3 kişi hakkında ise "Cinayete yardım" suçundan ceza istendi. Sarıçam İlçesi Turunçlu Mahallesi'nde besi çiftliği sahibi olan Mehmet Nuri Delibaş Baraj gölü kıyısında aracının içinde öldürülmüş olarak bulundu. İddianameye göre, eski muhtar Halil Yiğit, borcu olan M. Nuri Delibaş'ın ortadan kaldırılması için Melik Karakaş ile anlaştı. O da kendi arkadaşları Ali Önal, Vakfı Reşit Efe ile kadınlar Ayşe Özgün ile Hanife İbili'yi kullanarak talihsiz adamı öldürmeye karar verdi. BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Ayşe Özgün tarafından ilişki vaadiyle Çarkıpare Köyü yakınındaki eve çağrılan besici, saklanan erkek şüpheliler tarafından boğularak öldürüldü. Delibaş'ın cesedini arabasının bagajına koyan şüpheliler, aracı göl kenarında bırakıp kaçtı. Polis, olay yerinde bulduğu sim karttan yola çıkarak, zanlıları gözaltına aldı. Sanıklar hakkında dava açıldı. BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Önceki duruşmada adli kontrolle tahliye olan kadınlar, cinayetten haberleri olmadan olay yerine götürüldüklerini, suçsuz olduklarını söyledi. Bazı sanıklar suçsuz olduklarını söylerken, bazıları birbirini suçladı. Aysel Delibaş ise, eşinin Halil'den 120 bin TL alacağı olduğunu söyleyerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Artık sona gelen duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını vererek 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma, avukatların süre istemeleri üzerine ileri bir tarihe ertelendi.