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Koyun kırkım makinesi dağıtıldı

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Koyun kırkım makinesi dağıtıldı
ÇUKUROVA Kalkınma Ajansı (ÇKA) ve İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından oluşturulan "Göçerlerin ekonomik ve sosyal seviyelerinin geliştirilmesi" amacıyla yürütülen proje kapsamında üreticilere güneş enerji sistemi ve koyun kırkım makinesi dağıtımı gerçekleştirildi. Projenin Mersin'de özellikle dezavantajlı grupların sosyal imkanlarını arttırmak, onları istihdama kazandırmak, sosyal çevre ve yaşam standartlarını yükseltmek amacını taşıyor. Birlik temsilcisi Güven Kocabıyık, "Projenin temel amaçları, göçerlerin faaliyetleri esnasında yaşadığı zorlukları azaltmak ve kendilerine modern ve insani yaşam alanları oluşturmak, kırsaldan kentlere göçün önünü keserek negatif göçü desteklemek, hayvancılık ekonomimizi geliştirmektir. Üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak, teknolojiden yararlandırmak adına mutluyuz. Birlik olarak bu tür projelerimiz devam edecek" dedi.
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Koyun kırkım makinesi dağıtıldı
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