Meydanlarda demokrasi şöleni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin seçim zaferini sabahın ilk ışıklarına kadar kutlayan milyonlar bölgemizde sokakları ve meydanları bayram yerine çevirdi

Giriş Tarihi: 26.6.2018