Mezitli Senyör Haftasonu Tenis Turnuvası sona erdi

MERSİN'İN
Mezitli İlçe Belediyesi ve Mezitli Belediye Spor Kulübü tarafından organize edilen, Türkiye Tenis Federasyonu Mezitli Senyör Haftasonu Tenis Turnuvası'nda başarılı olan sporcular ödüllerini aldı. Turnuvaya, Mersin
'in yanı sıra İstanbul, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve Hatay'dan 28'i kadın, 50'si erkek olmak üzere 78 milli sporcu katıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçeye çok önemli spor tesisleri kazandırdıklarını belirterek, "Daha önce özel sektörün işlettiği bu tesisi belediyemize kazandırarak Mersin'in en önemli tenis komplekslerinden birisini haline getirdik. İçerisinde bulunan halı sahayı da tenis kortu haline getirerek kapasitemizi büyüttük. Çok büyük turnuvalar artık tesislerimizde başarıyla gerçekleştiriliyor" dedi.