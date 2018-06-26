Mucit gençlerden doğa dostu otomobil

TEKNOLOJİK
ve prototip araç üretimi projelerini hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yürüten 29 kişilik MEUTechSport grubu tarafından geliştirilen 'Myrtus' otomobil tanıtıldı. Mersin
Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği öğrencileri tarafından oluşturulan Teknoloji Sporları (MEUTechSportbs) ekibi tarafından geliştirilen "Myrtus" isimli otomobil, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde sergilendi. Myrtus otomobili 2016-2017 yılında TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda performans kategorisinde 12 üniversite takımı arasında Türkiye 3'üncü oldu. Tanıtım ve Yaygınlaştırma kategorisinde Türkiye 1'incisi olan otomobil, AVM'nin her yaş grubu ziyaretçilerinde hayranlık uyandırdı. Yüzde 100 yerli araç üretmeyi hedefleyen MEÜTechSports ekibi, tasarladığı otomobillerle katıldığı yarışmalardan kazandığı ödüllerle dikkat çekiyor.