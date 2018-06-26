Sağlık dünyasına yeni isimler katıldı

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Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarını verdi. AKKM Büyük Salon'da gerçekleşen törene, Milletvekili Menteş Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Porf. Dr. Murat Kocaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Porf. Dr. Gamze Mocan, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Kurucu Dekan Prof. Dr. Gamze Mocan, "2008 yılında kurulan ve 10 yılını dolduran fakültemizin 5. Dönem mezuniyet törenimizde sizleri görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Sevgili genç doktorlarımız, şu andan itibaren size meslektaşlarım olarak hitap etmek istiyorum. Artık sizler birer tıp doktorusunuz" dedi. Program sonunda Doç.Dr. İrfan S.Günsel tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları verildi.