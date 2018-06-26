Tapçı, Ataşbak’a forma hediye etti

ADANA
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Adana Şube Yönetimini ve hakemleri makamında kabul etti. Ataşbak, hakemliğin zor bir iş olduğuna vurgu yaparak, "Son zamanlar da hakemlik çok ciddileşti. Saygı duyulan bir iş oldu" diye konuştu. Derneğin başında bir bayanın başkan olarak bulunmasının her zaman avantaj olduğunu belirten Ataşbak, "Ben ve kurumum her zaman yanınızdayız" dedi. TFFHGD Adana Şube Başkanı Tülay Tapçı ise, "Amatör spor camiasına verilen hizmet ve desteklerin dışında camiamız için yapılan destekler bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.