“Türkiyemiz tertemiz, bir yer olacak”

Hatay
'da yaşayan gaziler ve şehit yakınları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı ve Kandil'i hedef alan operasyonuna gönülden destek veriyor. Terör örgütü PKK'nın saldırıları yüzünden evladını yitiren şehit yakınları ile terörle mücadele gazileri, Türk ordusunun PKK'ya karşı Kandil Dağı'nda yürüttüğü operasyonların başarılı olacağına inandıklarını, TSK'nın arkasında olduklarını söylediler. Terörle mücadeledeki tüm gelişmelere kayıtsız kalmadan takip eden aileler ve gaziler, TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği operasyona da desteğini sürdürüyor. Tek temennileri ülkenin terör unsurlarından arındırılması ve başka vatan evladını şehit vermemek olan aileler, Kandil'de de ordunun başarı göstereceğine inanıyor. KARARLILIKLA DEVAM
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hatay Şube Başkanı Hakan Kokusever, 1994 yılında Kars-Iğdır karayolu Gaziler köyünde teröristlerin nöbet yerini basması sonucu 2 silah arkadaşının şehit düştüğünü kendisinin de gazi olduğunu anlattı. Afrin'den başlayıp Kandil'e uzanan terörle mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirten Kokusever, "Kararlılıkla devam etmesi gerekiyor. "dedi. TAMAMEN TEMİZLENSİN
Batman'da 1999'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Ömer Faruk Adaş'ın babası Mehmet Adaş da tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini anlattı. Bingöl'de 2000 yılında şehit düşen Ahmet Sümer'in babası Mustafa Sümer ise terörün tamamen temizlenmesi gerektiğini kaydetti.1985'te Tekirdağ'da vatani görevini yaparken gazi olan Cuma Çapar da terörle mücadelede Kandil'i hedef alan operasyonun çok önemli olduğuna söyledi.