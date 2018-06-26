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Uluslararası Aba Güreşi ’da yapılacak

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Uluslararası Aba Güreşi Hatay’da yapılacak
DÜNYA Uluslararası Aba Güreşi Federasyonu tarafından 'da 1- 2 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası öncesi Türkiye seçmeleri 22 Temmuz'da Hatay'da yapılacak. Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 79. Yılı nedeniyle düzenlenen festival kapsamında yapılacak güreşlerin kıran karına geçmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Dünya Uluslararası Aba Güreşi Kurucu Başkanı ve Eşbaşkan Prof. Dr.Tbp.Kd. Albay İbrahim Öztek, "Güreşlerimiz her sene daha büyük katılımlara sahne oluyor. Bu seneki seçmeler ve Dünya Kupası'nda zirveye çıkacağız. 22 Temmuz'da Hatay'da Türkiye seçmelerini yapacağız. Dünya Kupasına tam takım 50 ülke bekliyorum. Ödüllerimiz de bu sene çok daha iyileştirildi" dedi.
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Uluslararası Aba Güreşi Hatay’da yapılacak
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