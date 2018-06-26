Uluslararası Aba Güreşi Hatay’da yapılacak

DÜNYA
Uluslararası Aba Güreşi Federasyonu tarafından Hatay
'da 1- 2 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası öncesi Türkiye seçmeleri 22 Temmuz'da Hatay'da yapılacak. Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 79. Yılı nedeniyle düzenlenen festival kapsamında yapılacak güreşlerin kıran karına geçmesi bekleniyor. HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Dünya Uluslararası Aba Güreşi Kurucu Başkanı ve Eşbaşkan Prof. Dr.Tbp.Kd. Albay İbrahim Öztek, "Güreşlerimiz her sene daha büyük katılımlara sahne oluyor. Bu seneki seçmeler ve Dünya Kupası'nda zirveye çıkacağız. 22 Temmuz'da Hatay'da Türkiye seçmelerini yapacağız. Dünya Kupasına tam takım 50 ülke bekliyorum. Ödüllerimiz de bu sene çok daha iyileştirildi" dedi.