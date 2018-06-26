Uluslararası Kinesio Bantlama eğitimine 2. kez ev sahipliği yaptı

YAKIN
Doğu Üniversitesi Centre of Excellence ve Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Kinesio University işbirliği ile ikinci 'Uluslararası Kinesio Bantlama' eğitimi düzenlendi. Prof. Dr. Gül Baltacı ve Doç. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş tarafından gerçekleştirilen eğitimde Kinesiotaping 1-2 Temel ile İleri Teknikler ve Kavramlar Eğitimi gerçekleştirildi. 17 fizyoterapistin katıldığı KT-1 ve KT-2 eğitimlerinin başarı ile tamamlandığı bildirilirken kursu başarı ile tamamlayan katılımcılara 'Kinesio University tarafından onaylı Uluslararası Sertifika' verildi. İki bölümde gerçekleştirilen eğitimlerin ilk bölümünde (KT1) temel Kinesiotaping konsepti hakkında bilgilendirme ve kas tekniklerini içeren eğitimler verildi. İkini bölümde ise (KT2) mekanik, space, lenfatik ve dolaşımsal, fonksiyonel, fasya, ligament ve tendon koreksiyon yöntemlerini içeren eğitimler verildi. Her iki eğitimde yer alan tüm teknikler vaka tartışmaları ile desteklendirildi. Eğitimler sonunda kursu başarı ile tamamlayan katılımcılara Kinesio University tarafından onaylı Kinesio uluslarası alanda geçerliliği olan sertifikalar verildi.