Uyuşturucuya 53 gözaltı

GAZIANTEP'TE uyuşturucu
satışı ve kullanımıyla mücadele amacıyla son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 53 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin il merkezinde 91 adrese yaptıkları baskınları çiçek saksılarından mutfak tezgahlarına varana kadar evler didik didik arandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak suçlarının önlenerek uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların yakalanmalarına yönelik Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bir hafta içinde 91 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu imalatında kullanılan 100 Ampul efedrin, 32 fişek metanfatamin, (Ateş-Buz), 2 Kilo 700 gram esrar, 132 Gram Eroin, 200 gram metanfetamin, 131 kök kenevir bitkisi, 20 adet silah ve 6 bin 450 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda 53 şahıs gözaltına alındı.