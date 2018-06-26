Vakıflı kadınları aşçılık öğreniyor

HATAY'IN
Samandağ İlçesi Vakıflı köyünde yaşayan Ermeni kadınlar, Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı tarafından, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) programı çerçevesinde 'Tarihten Gelen Tatlar Kadın Eliyle Canlanıyor Projesi' kapsamında aşçı yardımcılığı kursu görüyor. UYGULAMALI OLARAK Hatay
Valiliği'nin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 30 kursiyer hem Türk, hem de dünya mutfağından çeşitli yemekleri yapmayı uygulamalı olarak öğreniyor. Vakıf Başkanı Cem Çapar, amaçlarının köydeki dezavantajlı gruplara bir imkan sağlayarak, onları toplumsal hayatta daha başarılı bireyler haline getirmek olduğunu söyledi. YEMEKLERİ ÖĞRENDİK
Projede usta öğretici olarak görev alan Sevgi Gülşen, kursun çok verimli ve eğlenceli işler yaptıklarını belirterek, 26 Ocak'ta başladıkları kursla yöresel ve uluslararası tariflerle mutfağı zenginleştirdiklerini söyledi. Kursiyerlerden Anayis Karton (65) ise, "Bilmediğimiz yemekleri öğrendik. SODES'e teşekkür ediyoruz. Çok farklı ve değişik yemekler öğrendik" diye konuştu.