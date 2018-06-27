AOSB’de YANGIN tatbikatı

Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge (AOSB) Başkanlığı, işletmelerde çıkabilecek muhtemel yangınları önlemek, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, bu konudaki bilgi ve becerileri artırmak amacıyla her yıl sanayiciler ve çalışanlarına yönelik düzenlediği 'Yangın Önleme ve Söndürme Eğitimi ve Tatbikatının bu yılki ilk bölümünü gerçekleştirdi. DOĞRU MÜDAHALE ÖNEMLİ
Tatbikat öncesi AOSB Başkanlığı Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve yangın uzmanı Metin Saraç'ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim yoğun ilgi gördü. İşletmelerden çok sayıda personelin dikkatle dinlediği Saraç, yangından koruma, ilk ve doğru müdahale yöntemleri, ekipmanların kullanımı hususlarında bilgiler verdi. Yangın müdahale ekiplerinin duyarlı kişilerden seçilmesi gerektiğini belirten Saraç, kimi doğal sebeplerin dışında, yangınların çıkmasında en büyük etkenin 'insan faktörü" olduğunu kaydetti. Yangına neden olan davranışların başında "umursamazlık, dikkatsizlik, bilgisizlik ve aşırı güven" hissinin geldiğini hatırlatan Saraç, Yangına zamanında ve doğru bir şekilde müdahale şart" dedi. Saraç'ın sunumundan sonra eğitimin tatbikat aşamasına geçildi.