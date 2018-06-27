Başkan Balsuyu: Türkiye oyunu ekonomik ve siyasi istikrara verdi

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Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın açık ara farkla seçimleri kazanması iş dünyasında sevinçle karşılandı. Kahramanmaraş
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Duran Balsuyu, Türkiye'de istikrarı sürdüreceğini söyledi. Balsuyu, "Yeni sistemle birlikte ülkemizin geleceği için çok önemli adımların atılacağı bir dönem bizi bekliyor" dedi. Balsuyu, yeni yönetim anlayışının, yeni lider ve hükumetin oylandığı seçimde Türkiye'nin oyunu ekonomik ve siyasi istikrara verdiğini söyledi. Balsuyu, "Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle demokrasinin en güzel örneklerinden biri olarak dünya kamuoyunda sıkça yer alacağız. Çıkan sonuç ülkemizde istikrar ve güven ortamının güçlenmesine çok büyük katkıda bulunacaktır."