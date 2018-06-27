Başkan Çelikcan: Kazanan Türkiye ve milletimiz oldu

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, seçim sonuçlarının ardından yayınladığı teşekkür mesajında "Kazanan Türkiye oldu, kazanan milletimiz oldu. Bütün kirli oyunlara, kaos planlarına rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25 milyonu aşkın bir oyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Demokrasi zaferini yaşatan tüm milletimize teşekkür ediyorum" dedi. Artık seçim sürecindeki bütün kırgınlıkların geride kalması gerektiğinin altını çizen Başkan Çelikcan, "Yapılan tarihi seçimde halkımız hür iradesiyle sandığa gitmiş, tercihini bir kere daha istikrardan, huzurdan, büyük ve güçlü Türkiye'den yana kullanmıştır. Kazanan Türkiye olmuştur, kazanan milletimiz olmuştur. Şimdi aydınlık yarınlarımızın inşası için el ele verme, dayanışma, birlik olma, hep birlikte büyük Türkiye olma vaktidir. Vakit kardeşlik vaktidir" diye konuştu. Seçim startının verilmesiyle birlikte ilçe ilçe, mahalle mahalle, kapı kapı ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Çelikcan, "Çok çalıştık meyvesini aldık. Girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmamak için büyük çaba sarf ettik. Vatandaşlarımızla konuştuk, sohbet ettik. 16 yıllık AK Parti iktidarı ile ülkemizin kat ettiği mesafenin bilincinde olan vatandaşlarımız hür iradesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yaptı" dedi.