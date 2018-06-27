Başkan Hasan Arslan: Merhaba yeni Türkiye

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Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin
Şube Başkanı Hasan Arslan, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimleri hakkında mesaj yayınladı. Arslan, "Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdik. Güzel bir seçim atmosferi oldu, kazanan demokrasimiz oldu" dedi. "Türkiye asrın seçimlerinde tercihini hizmetten yana kullanarak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göreve 'devam' dedirtti" diye konuşan Başkan Arslan, "Seçim sonuçları aziz milletimizin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını gösterdi. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır" şeklinde konuştu. Başkan Hasan Arslan, "Türkiye, Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. Bu süreçte Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine ve milli gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur. İş dünyası olarak istikrardan yana olduk" dedi.