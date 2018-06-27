Erdoğan’ı başımızın tacı yaptık

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanması sırasında şehit düşen Adana
lı polis memuru Sevda Güngör'ün (27) annesi Nural (59) ve babası Mehmet (66), "Cumhurbaşkanımızın kazanması için gece gündüz dua ettik. Bu ülkeyi Erdoğan'dan başka yönetecek kimse yok. Onu başımızın tacı yapacağız dedik ve yaptık. Ama HDP'nin barajı geçmesi bizi sinirlendirdi" dediler. ZAFERLE ÇIKTIK
Hain darbe girişimi gecesi İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kışlası'nda vatan hainlerinin kurşunlarının hedef olması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine, "Cumhurbaşkanımıza kazanamaz dediler ama zaferle çıktı. Biz her zaman reisimizin arkasındaydık. Dualarımız hep onunlaydı. Sevinçten diyecek kelimeler bulamıyorum. Allah cumhurbaşkanımızı ülkemizin başından eksik etmesin. Huzurumuzu bozmak istediler ama onlara geçit vermedik" diye konuştu. 15 Temmuz'un simge isimi şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ise "Çanakkale kurtuluş, 15 Temmuz yeniden diriliş, 24 Haziran ise ülkemiz insanının ezanına, demokrasiye, sancağına ve aziz şehitlerimizin emanetlerine bir kez daha sahip çıkma günü olmuştur. Halisdemir ailesi olarak seçimlerin ülkemize, tüm dünyadaki mazlumlara ve Türkiye'yi barışın sembolü olarak gören tüm insanlara hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.