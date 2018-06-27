Gaziantep ayakkabı fuarına hazırlandı

GAZİANTEP
Sanayi Odası Gaziantep
Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, KOSGEB destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen "27. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı", bugün kapılarını ziyaretçilere açacak. Yılda iki kez düzenlenen fuarda, yaz ve kış ürünleri ayrı ayrı sergilenecek. "MESAFE KAT EDİLDİ"
Sektörde söz sahibi olan üreticilerin yurt dışına açılması amacıyla düzenlenen fuarda büyük mesafeler kat edildiğini söyleyen AKORT Fuarcılık Genel Müdürü Hülya Akkaya, 135 firmanın 350 markayla katılacağı fuarda erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabıları, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler gibi ürün gruplarını yer alacağını bildirdi. BÜYÜK İLGİ
Fuara Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa illerinden ve yurtdışından Çin ve Suriye'den firmaların katılacağını belirten Akkaya, "Başta Ortadoğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri olmak üzere Irak, Azerbaycan, Cezayir, Sudan, Mısır, Rusya, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Fas, Nijerya ve Suudi Arabistan'dan ziyaretçilerimiz fuara gelecek" dedi.