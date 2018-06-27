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ayakkabı fuarına hazırlandı

27. kez düzenlenecek “GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı”, sektörünün önemli isimlerini ’te buluşturacak

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
Gaziantep ayakkabı fuarına hazırlandı
GAZİANTEP Sanayi Odası Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, KOSGEB destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen "27. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı", bugün kapılarını ziyaretçilere açacak. Yılda iki kez düzenlenen fuarda, yaz ve kış ürünleri ayrı ayrı sergilenecek.

"MESAFE KAT EDİLDİ"
Sektörde söz sahibi olan üreticilerin yurt dışına açılması amacıyla düzenlenen fuarda büyük mesafeler kat edildiğini söyleyen AKORT Fuarcılık Genel Müdürü Hülya Akkaya, 135 firmanın 350 markayla katılacağı fuarda erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabıları, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler gibi ürün gruplarını yer alacağını bildirdi.

BÜYÜK İLGİ
Fuara Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa illerinden ve yurtdışından Çin ve Suriye'den firmaların katılacağını belirten Akkaya, "Başta Ortadoğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri olmak üzere Irak, Azerbaycan, Cezayir, Sudan, Mısır, Rusya, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Fas, Nijerya ve Suudi Arabistan'dan ziyaretçilerimiz fuara gelecek" dedi.
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Gaziantep ayakkabı fuarına hazırlandı
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