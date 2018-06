Günsel: Çok güzel bir örnek oldu

BUGÜN NELER OLDU

ünya Şampiyonu robotlar ve yapay zeka kodlamalari tamamen Yakın Doğu Üniversitesi Araştırma Merkezi tarafindan yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi & Massachusettes Institue of Technology, Georgia Institute of Technology, Carniege Mellen Üniversitesi, Japonya'dan Toyota National College of Technology, Kanada'dan University of British Colombia ile İran, Tahran, Çin ve Brezilya Devlet Üniversiteleri gibi dünyanın önde gelen üniversitelerini geride bıraktılar.Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımı (NEUIslanders), bu yıl Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası'ndaoldu. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğunun, Yakın Doğu Üniversitesi'nin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunun hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getirdi.