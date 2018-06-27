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spor iddialı başladı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan spor, ilk etabı Antakya’da gerçekleştirip ardından Erzurum’a geçecek

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
Hatayspor iddialı başladı
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından spor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde sahaya çıkan bordo- beyazlı ekip teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ilk çalışmasını yaptı. Palut, 2 Temmuz gününe kadar Antakya'da çalışacaklarını daha sonra ise Erzurum kampı ile çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

İKİNCİ ETAP ERZURUM'DA
TEKNIK adam Palut, Antakya'da 1. etap çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İç transferde devam ettiğimiz oyuncular, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderdiğimiz genç oyuncuların katılımı ve denenmeye gelen üç tane yabancı oyuncu ile beraber 1. etap çalışmalarımızı başlattık. 2 Temmuz'a kadar Antakya'dayız. Ardından Erzurum'a geçeceğiz. 30 Temmuz'da Antakya'ya geleceğiz" dedi.
DIŞ transferde şu ana kadar Ankaragücü'nden Yusuf Abdioğlu ile anlaştıklarını belirten Palut, "Belirlediğimiz oyuncular ile yönetim ve Sportif Direktörümüz Gökhan Zan ile birlikte görüşmelerimiz sürüyor. Bu transferlerden en az üçünü veya dördünü Erzurum kampına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Güçlü bir takım kurmak istiyoruz" diye konuştu.
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Hatayspor iddialı başladı
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