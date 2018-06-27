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Hayvan severlerin mama tepkisi

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Hayvan severlerin mama tepkisi
ADANA'DA Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) ve Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) üyeleri, Seyhan Belediyesi'ni aylık olarak dağıtma sözü verdiği ileri sürülen mamanın tamamını vermediğini iddia ederek protesto etti. DOHAYKO Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık, "Kentteki diğer belediyeler, aylık düzenli olarak mama bağışında bulunuyor. Seyhan Belediyesi, yasal zorunlulukları olmasına rağmen 1 ay veriyor, 3-4 ay oyalıyor. Hakkımızı istiyoruz" dedi. Belediye yetkilileri ise, "Aylık olarak 150 mamayı derneğe veriyoruz. 350 mamayı kayıtlı olan adreslere zaten dağıtıyoruz" dediler.
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Hayvan severlerin mama tepkisi
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