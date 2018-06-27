Kahramanmaraş’ta kavşağa dev lale figürü

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Abdulhamid Han kavşağına dev lale kaidesi yerleştirildi. Trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaldığı kavşak üzerine yerleştirilen kaide, görüntü olarak da farklı bir boyut oluşturdu. 18 metre 42 santim yüksekliğinde yerleştirilen kaidede Türkiye Cumhuriyetinin simgesi dev bir hilalin içinden bir lale yükseliyor. Kaidenin en üstünde Abdülhamit Han'ın altın rengi işlenmiş tuğrası bulunuyor. Kaidenin üzerine, iki tarafa Abdülhamid Han'ın meşhur sözü olan, "Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!" sözü yazılı.Kaidenin diğer iki tarafında ise Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi'nin logosu işlendi.