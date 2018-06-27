Minik ressamlar büyüledi

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Çukurova IMKB İlköğretim Okulu 3H sınıfı öğrencilerinin hazırladığı '3'üncü Resim Sergisi', İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Nasıf Önder ve Ahmet Işıklı ile Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı tarafından açılarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Minik ressamların sergisini çok başarılı bulduğunu ifade eden Önder, "Müzik, spor ve resim alanlarında yapılan faaliyetlerin çocukların gelişiminde çok büyük önemi var. Bu tür etkinliklere her zaman destek olduk ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" dedi.