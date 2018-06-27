Patatesin fiyatını İsrail ilaçları artırdı

TÜRKİYE
genelinde bir anda kilogramı 1 liradan 4-5 liraya yükselen patates ile ilgili olarak ortaya çıkan fiyat artışının nedenleri tespit edildi. Patates fiyatlarının biranda fırlamasının nedeni; düzensiz hava koşulları ve İsrail'den alınan zirai ilaçların ürünü hasta etmesi başta geliyor. Üretici Mehmet Gümüş, geçtiğimiz yıl tarlada ekili üründen dönüm başı 8 ila 10 ton mahsul alınırken bu yıl 1 ile 2 ton arasında ürün aldıklarını söyledi. Gümüş, "Bunun iki nedeni var. Birincisi düzensiz olan hava şartları, ikincisiyse ürünü yetiştirme aşamasında kullandığımız İsrail ürünü zirai ilaçlar. Tarlaya attığımız gübreler mahsulü hasta ediyor. Sonra ürünümüzü kurtarmak için İsrail'den ilaç alıyoruz. Yani İsrail önce malımızı hasta ediyor sonra tedavi etmek için ilaç satıyor. Bu etkenler patatesin fiyatını arttırıyor" dedi. Hava şartlarının ürün fiyatını belirleyici en önemli etken olduğunu söyleyen Mehmet Ali Gümüş ise (25), "Kışın yağması gerek yağmur, Haziran ayında tarlada kendine gelmeye başlayan ürünün üstüne yağdı. Buda mahsulün çürümesine neden oldu. Düzensiz olan hava şartları ürünü olumsuz etkiliyor. Birde Hatay
'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan büyük tüccarların stoklama olayı var" diye konuştu. ÇİFTÇİ EKİMDEN ÇEKİNDİ
Adana Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir ise, "Üç yıldır, yapılan ekimlerden, patates üreticisi ciddi zararlar etti. Özellikle verim anlamında, hastalıklar nedeniyle, rekolte kayıplarına neden oldu. Bu bulaşıcı hastalıklar tarım bakanlığını haklı nedenlerle, bir tarlaya üç yılda bir ekim yapılması zorunluluğu getirdi. İller arasında mevsimsel nedenler ile hasat zamanının açılması, fiyat yükselmelerine neden oldu" dedi.