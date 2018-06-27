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Patatesin fiyatını İsrail ilaçları artırdı Piyasalarda son günlerde patates fiyatlarının bir anda fırlamasının nedeni; düzensiz hava koşulları ve İsrail’den alınan zirai ilaçların ürünü hasta etmesi başta geliyor

Giriş Tarihi: 27.6.2018