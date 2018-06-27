Polis dolandırıcıyı yakalamak için kılıktan kılığa girdi

BUGÜN NELER OLDU

polisi telefon dolandırıcılarını yakalamak kılıktan kılığa girdi. Polislerden kimi simitçi, kimi ise kafede garson kılığına girdi. Polis, Yeşilyurt Mahallesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet B.'yi (40) cep telefonundan arayıp kendisini 'Komiser Kemal' olarak tanıtan dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının, "Ahmet bey kimliğiniz bir kuyumcuda bulundu. Bu kuyumcuda da gece hırsızlık oldu ve paralar çalındı. Kimliğiniz orada bulundu. Çalınan paraların seri numarası ile eşleştirme yapmamız gerekiyor. Yoksa sizi tutuklayacağız" dedi.Paniğe kapılan Ahmet B. parasının bankada olduğunu söyledi. Bunun üzerine telefondaki dolandırıcı parayı bankadan almasını ve adresini verdiğini parka gitmesini söyledi. Banka görevlileri sürekli telefonla görüşen ve parasını çekmeye çalışan Ahmet B.'nin dolandırıcılarının kurbanı olacağını fark etti ve durumu polise bildirdi. Bankaya gelen polis, para şeklinde kestiği kağıtları poşet içine koydu ve güvenlik görevlisini parka gönderdi. Bu sırada polis dolandırıcıyı yakalamak için park bölgesinde önlem aldı. Polislerden kimi simitçi, kimi kafede garson kılığına girdi. Ahmet B. elindeki poşeti parktaki bir bankın üzerine bıraktı. Bir süre sonra içinde kağıtların bulunduğu poşeti almaya gelen Hüseyin Y. polisler tarafından yakalandı. Dolandırıcı Hüseyin Z.'nin aynı yöntemle 4 kişinin 280 bin lirasını aldığı ortaya çıktı. Zanlı adliyeye sevk edildi.