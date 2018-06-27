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Topbaşı yaptılar

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir , 2018-2019 futbol sezonun hazırlıklarına başladı Gaziantep ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kulüp tesislerinde yaptı

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Topbaşı yaptılar
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir , 2018-2019 futbol sezonun hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon için ilk antrenmanını teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Koşukavak, futbolcularıyla öncesinde kısa bir toplantı yaptığı antrenmanı, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu da izledi.

HERKES MÜSTERİH OLSUN
TAKIMA yeni futbolcuların katılacağını aktaran Konukoğlu, "Transfer konusunda herkes müsterih olsun, nasıl geçen sene iyi bir takım yapıp final oynadıysak bu sene ondan daha iyi bir takım kurup şampiyonluğa oynayacağız. Bütün taraftarlara geçen seni bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. TEKNIK direktör Yalçın Koşukavak da Gaziantep'in yıllarca Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunduğunu belirtti. Herkesin beklediği şeyi başarmak için burada olduğunu ifade eden Koşukavak, "Bütün şehirle birlikte ancak bu başarıyı elde edebiliriz. Tek başıma ben hiçbir şey yapamam" diye konuştu.

TRANSFER KONUSU
TRANSFER çalışmaları hakkında bilgi veren Koşukavak, "Mümkün mertebe transfer konusunda detaycıyız. Bana da sosyal medya üzerinden sporseverler bir şeyler yazıyorlar. Ama o kadar kolay değil. Geçmişte de hızlı transferler veya çabuk karar vermeler bazı handikaplar doğuruyor. Bu demek değildir ki transferleri ağırdan alacağız. Bizim birçok oyuncuyla bağlantımız var" dedi.
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Topbaşı yaptılar
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