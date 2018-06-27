Ünüvar: Erdoğan halkın gönlüne girdi

26.
dönem AK Parti
Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 24 Haziran seçimleri sonrasında SABAH'ı ziyaret etti. Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile bir araya gelerek seçimi değerlendiren Ünüvar, AK Parti'nin Türkiye için daha büyük hedefleri bulunduğunu ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi şahlandıracağını söyledi. Milyonlarca seçmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden görev verdiğini söyleyen Ünüvar, "Halkımız. Erdoğan'a 'Sen 16 yıldır bu ülkeyi çok iyi yönettin. Daha iyi yöneteceğine inancımız tam. Sen bu ülkenin geleceğini daha iyi düşünüyorsun, Vizyonun var' diyerek beş yıllık bir kredi daha açtı. Erdoğan halkın gönlüne girdi. Güzel bir dönem bizi bekliyor" dedi.