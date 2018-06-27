Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ünüvar: Erdoğan halkın gönlüne girdi

Ünüvar: Erdoğan halkın gönlüne girdi

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Ünüvar: Erdoğan halkın gönlüne girdi
26. dönem Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 24 Haziran seçimleri sonrasında SABAH'ı ziyaret etti. Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile bir araya gelerek seçimi değerlendiren Ünüvar, AK Parti'nin Türkiye için daha büyük hedefleri bulunduğunu ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi şahlandıracağını söyledi. Milyonlarca seçmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden görev verdiğini söyleyen Ünüvar, "Halkımız. Erdoğan'a 'Sen 16 yıldır bu ülkeyi çok iyi yönettin. Daha iyi yöneteceğine inancımız tam. Sen bu ülkenin geleceğini daha iyi düşünüyorsun, Vizyonun var' diyerek beş yıllık bir kredi daha açtı. Erdoğan halkın gönlüne girdi. Güzel bir dönem bizi bekliyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünüvar: Erdoğan halkın gönlüne girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN