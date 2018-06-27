Yedi ülke mülteci kadınlar için Gaziantep’te buluştu

2016
yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus Plus Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından kabul edilen ve Gaziantep
Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye'de ve Avrupa'da Mülteci Kadınların Rehabilitasyonu ve Sosyal Entegrasyonu için Uluslararası İşbirliği projesiyle GAÜN ev sahipliğinde ortak personel eğitimi gerçekleştirildi. GAÜN tarafından Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında yürütülen proje mülteci kadınların sosyal rehabilitasyonu üzerine ilk ve tek proje olma özelliğini taşıyor. Bu kapsamda Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen ortaklar GAÜN ev sahipliğinde gerçekleştirilen ortak personel eğitimi için buluştular. Beş gün süren ortak personel eğitiminde katılımcılara, alanında uzman kişiler tarafından proje süreci, proje çıktıları ve uygulamaları hakkında bilgi verildi. Programda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, tüm katılımcıları kutlayarak, "Bu proje ile çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız Göç Enstitüsüne de referans teşkil edecek çıktılar sağlanmaktadır. Ulus ötesi ortaklarla gerçekleştirilen bu projede, Türkiye ve Avrupa'daki mülteci kadınların sosyal rehabilitasyonu süreci yürütülmüş ve 300 Suriyeli kadına ulaşılmıştır. Yerel ve uluslararası işbirliklerini de geliştiren bu proje bu yönüyle oldukça önemlidir" dedi. Ülkemizde ve Avrupa'da yaşamakta olan mülteci kadınların sosyal rehabilitasyonunu ve entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan projenin ortak personel eğitiminde Gaziantep Üniversitesi adına konuşman Prof. Dr. Zeynel Özlü ve Doç. Dr. Sevilay Şahin, "Projemiz yaklaşık 2 yıldır Avrupa'daki ortak ülkelerin de katılımı ile başarılı bir şekilde devam etmektedir" dedi. Uzman Klinik Psikolog Kübra Çinkılıç ise rehabilitasyon sürecinin uygulama modülünün oluşturulmakta olduğunu belirtti.