Yeni sisteme hoş geldin Hafsa beb

ADANA
AK Parti'den 1. sıra Milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Adana
Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Bozkurt'un hastanede doğum yapan eşi Ayşe Bozkurt'u ziyaret edip, Hafsa adı konulan kız bebeğe Cumhuriyet altını taktı. Bakan Sarıeroğlu, bebeğin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle birlikte dünyaya gözlerini açmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Hayırlı olsun ziyareti için geldiği özel hastanede yorucu bir seçim dönemini zaferle sonuçlandırdıklarını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, Adana' ile ilgili değerlendirmede şunları söyledi: Kabine üyelerinin aday olduğu yerlerde en az oy kaybı Adana'da oldu. Adana dünyaya zafer nasıl kazanılırmış, millet liderine başkomutanına nasıl sahip çıkarmış gösterdi. Milletimize teşekkür ediyorum. İnşallah yeni hükümet sistemi ile inşallah ülkemizi, Adana'mızı şaha kaldıracağız."