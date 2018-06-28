Adliye personeline ilk yardım eğitimi verildi

ADANA'DA
ilk yardım bilincinin
gelişmesi
amacıyla 4 yıldır
"İlk Yardım
Öğren, Hayata
Dokun" sloganıyla
eğitimler veren Adana
Büyükşehir
Belediyesi, adliye
çalışanlarına da aynı hizmeti
sundu. Cansız mankenler
kullanılarak yürütülen eğitimde,
Adana Adliyesi'nin çeşitli
birimlerinde görev yapan personel,
temel ilk yardım tekniklerini
uygulamalı olarak öğrendi.
Adana Büyükşehir
Belediyesi Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Daire
Başkanı Fatih
Karayandı
koordinesinde
verilen ilk
yardım eğitiminde
Sağlık
Bakanlığı
onaylı İlk
Yardımcı Sertifikası'na sahip
itfaiyeciler ve ambulans görevlileri,
adliye personeline temel
yaşam desteği teknikleri hakkında
bilgiler verdi. Adliye çalışanları,
teorik eğitimin ardından
hasta ve yaralı insanları
doğru tekniklerle hayata bağlayan
müdahaleleri öğrendi.