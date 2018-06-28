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Adliye personeline ilk yardım eğitimi verildi

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Adliye personeline ilk yardım eğitimi verildi
ADANA'DA ilk yardım bilincinin gelişmesi amacıyla 4 yıldır "İlk Yardım Öğren, Hayata Dokun" sloganıyla eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, adliye çalışanlarına da aynı hizmeti sundu. Cansız mankenler kullanılarak yürütülen eğitimde, Adana Adliyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personel, temel ilk yardım tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı koordinesinde verilen ilk yardım eğitiminde Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardımcı Sertifikası'na sahip itfaiyeciler ve ambulans görevlileri, adliye personeline temel yaşam desteği teknikleri hakkında bilgiler verdi. Adliye çalışanları, teorik eğitimin ardından hasta ve yaralı insanları doğru tekniklerle hayata bağlayan müdahaleleri öğrendi.
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Adliye personeline ilk yardım eğitimi verildi
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