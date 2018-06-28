Arkadaşları arasında lakabı “Zeki inek”

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Giriş Sınavı (LGS) sonrasında tam puan alan 18 kişinin arasında yer alan Çukurova Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargın, "Çok mutluyum. Tam 500 puan aldım. 18 kişinin arasında tek imam hatipli benim ve bundan büyük gurur duyuyorum" dedi.Birinci sınıftan itibaren düzenli çalıştığını anlatan Kargın, "Hiç bir zaman ağır bir şekilde derslere yüklenmedim. Ama her zaman çok düzenli çalıştım. Asla ders çalışmayı bırakmadım, başarımı buna borçluyum. Hatta arkadaşlarım bana 'Zeki inek' lakabı takmışlardı. İmam hatipli olarak inşallah imam hatip liselerine devam etmek istiyorum. Meslek olarak ailem ve benim istediğim tıp okumak" diye konuştu.18 birincinin arasında tek imam hatipli olduğunu ve bundan gurur duyduğunu belirten Kargın, "İmam hatipler yıllarca tembel öğrencilerin gittiği okul olarak görüldü ve ben bu düşünceleri boşa çıkararak bu zincirleri kırarak imam hatipliler adına iyi bir şey yaptığım için mutluyum. Hiç bir zaman imam hatiplerin bu ülkedeki önemini anlayamayan insanlar var. Bu ülke imam hatipliler sayesinde ayakta duruyor" şeklinde konuştu.4 çocuk babası Beşir Kamil Kargı ise kızının başarısını tesadüf olmadığına dikkat çekerek, "Kızım bizim ona ders çalış dememize gerek bırakmadı. Tam tersine 'Kızım yeter artık bu kadar ders çalıştığın. Gel bizimle çay iç, meyve yiyelim, birlikte oturalım.' demişizdir. Ders çalışmasına hiç bir zaman zorlamadık. Ayrıca eşime de çok teşekkür ediyorum. Devlet memurluğundan istifa etti ve kendini çocuklarının eğitimine adadı" şeklinde konuştu.