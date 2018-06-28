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ATDSK’da kupa günü

Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen Protekno Tekler Tenis Turnuvası’nda heyecan sona erdi

Giriş Tarihi: 28.6.2018
ATDSK’da kupa günü
ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Protekno Tekler Tenis Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu. Ali Serdar Türköz'ün başhakemliğinde 200 sporcunun katılımıyla yapılan turnuva final maçları ile son buldu. Toplam 10 kategoride yapılan turnuvanın kupa töreni ATDSK havuz başında gerçekleşti.
ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, ilk kez göreve geldiğinde büyük hedef koyarak hareket ettiklerini, yaptıkları yatırımlarla ATDSK'yı teniste Türkiye'nin bir numaralı kulübü haline getirdiklerini söyledi. Hedefi sürekli yüksek tutarak çalıştıklarını vurgulayan Başkan Keskin, " markası ATDSK'yı Türkiye'nin bir numaralı kulübü yapacağımızı söyledik ve bunu da gerçekleştirdik" dedi.
MÜSABAKALAR sonunda Arda Uygungül, Erhan Yıldız, Abdurrahman Gündeşlioğlu, Onur Homurlu, Sermet Soylu, Hakan Eren, Berkant Gülü, Mustafa Satar, Sedat İğde, Nurettin İkikardeş, Volkan Çiftçi, Eser Bozbey. Fethiye Mumcu, Deniz Uysal, Ayşe Adamhasan, Özlem Umay, Bilgen Hançer, Fuldan Anasızer, Özlem Yüksel ile Gonca Ekici dereceye girdi.
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ATDSK’da kupa günü
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