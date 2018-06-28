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Başkan Tatlı: Büyükşehir esnafı iflasa sürüklüyor

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
Başkan Tatlı: Büyükşehir esnafı iflasa sürüklüyor
HARBİYE Kooperatifi Başkanı Sedat Tatlı, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın, dolmuş esnafını iflasa sürükleyen uygulamalarının devam ettiğini söyledi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi hizmet binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan Tatlı, "Esnafı iflasa götüren uygulamalara şimdi bir yenisi deha eklendi. Oda Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin Elektronik ücret toplama sistemi işletmecisi ile yaptığı anlaşma" dedi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) anlaşma yaptığı şirketin kentte toplu taşıma araçlarının her birinden 5 bin dolar artı KDV istediğini ileri süren Tatlı, "Şirket, bu sistemi kendi rızamızla kabul ettiğimizi gösteren belgeler hazırlamış. Bu belgeler elimizde. Araçlara çalışma izin belgelerini Elektronik Ücret Toplama Sistemi sözleşmesini imzalamadan vermiyorlar. Bizden istenilen bu paranın kime aktarılacağını Ulaşım Daire Başkanlığı'nın açıklamasını istiyoruz" diye konuştu. Dolmuşçu esnafının 'toplu taşımada dönüşüm' adı altında iflasa götürüldüğünü savunan Sedat Tatlı sözlerini şöyle sürdürdü: "Encümen kararlarıyla yazılar yüzlerce ceza makbuzumuz var. Yaptığımız her hatada bize ceza kesiliyor. Bunun sebebi ise Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Taşeronu olmayı kabul etmememizdir. Şu anda Ulaşım Daire Başkanlığı'nın önündeyiz. Çalışma izinleri olmadığı için bağlı durumda bekleyen araçlarımızda burada. Çalışma izni alamayışımızın altındaki sebepte elektronik ücret toplama sisteminin işletmecisi olan şirketle sözleşme imzalamamamızdır." Hatay genelinde 4 bin tane toplu taşıma aracı bulunduğunu söyleyen Sedat Tatlı sözlerini şöyle sonlandırdı: "İmzalamamız için bize dayatılan sözleşmede yazan miktar ise 5 bin dolar artı KDV'dir. Yani bu rakamların ilimizde çok büyük rant sağlayacağını düşünüyoruz ve bu rakamların nerelere aktarılacağını, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasını istiyoruz. Bu esnafı neden iflasa sürüklüyorlar? Dönüşüm adı altında bu yolsuzluklar neden dönüyor. Bütün bunların cevabını istiyoruz. Onun için buradayız."
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Başkan Tatlı: Büyükşehir esnafı iflasa sürüklüyor
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