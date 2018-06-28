Çukurova yeni sanatçılar mezun etti

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Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 yılı mezunları diplomalarına kavuştu. 15'inci dönem mezununu veren fakültede mezuniyet töreni Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene; Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Dekan Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam etmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yücel, "Sanat, bir milletin medeniyet alanında ilerlemesini sağlayan en temel güçtür" dedi. Mezun olan öğrencilerin Çukurova Üniversitesi'ni en iyi yerlerde temsil edeceklerine inandığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar şöyle konuştu: "Çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak, yaratıcı düşüncenin geliştirilmesiyle olur. Toplumun vazgeçilmez değeri olan sanatın düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu aydınlatabilen insanların işidir. Sizler çok özel yeteneklerle donanmış sanatçı ve tasarımcı kişilersiniz." Diploma töreninde fakülte birincisi Seramik Bölümü Öğrencisi Selim Üstünel, yaş kütüğe plaka çaktı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomalarını verdi. Emekliye ayrılan Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldız'a Dekan Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel tarafından plaket takdim edildi. Tören, bölüm öğrencilerinin diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.