Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Engelli çiftin nikahı kıyıldı

Engelli çiftin nikahı kıyıldı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
Engelli çiftin nikahı kıyıldı
ERDEMLİ Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Limon Çiçeği Projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Ve Engelliler için tahsis edilen Engelsiz Taksi aracılığıyla Fatma Çelik ve Hakan Uygun çiftinin tüm ihtiyaçları proje kapsamında karşılandı. Fatma ve Hakan soluğu nikah masasında aldı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun kıydığı nikahta çift mutluluğa yelken açtı.

ONLARIN MUTLULUĞU ÖNEMLİ
Başkanı Tollu, "Gençlerimize sağlıklı mutlu ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Biz belediye olarak insanımızın yaşadığı sokakta mahallede huzuru ve mutluluğu sağlamak adına ciddi bir gayretin içerisindeyiz. Bu kardeşlerimiz de engelli kardeşlerimiz, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına çalışıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelli çiftin nikahı kıyıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN