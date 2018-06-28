Engelli çiftin nikahı kıyıldı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Limon Çiçeği Projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Ve Engelliler için tahsis edilen Engelsiz Taksi aracılığıyla Fatma Çelik ve Hakan Uygun çiftinin tüm ihtiyaçları proje kapsamında karşılandı. Fatma ve Hakan soluğu nikah masasında aldı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun kıydığı nikahta çift mutluluğa yelken açtı.Başkanı Tollu, "Gençlerimize sağlıklı mutlu ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Biz belediye olarak insanımızın yaşadığı sokakta mahallede huzuru ve mutluluğu sağlamak adına ciddi bir gayretin içerisindeyiz. Bu kardeşlerimiz de engelli kardeşlerimiz, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına çalışıyoruz" dedi.